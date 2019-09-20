Киев, 20 сентября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом, сообщили 20 сентября в пресс-службе офиса президента Украины.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Джулией Козак и Роном ван Роденом

Стороны обсудили программу поддержки реформ, которые проводит новая украинская власть.

Зеленский рассказал представителям МВФ о недавно принятых законах, которые направлены на борьбу с теневой экономикой, коррупцией и на обновление финансового сектора.

«Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе», — рассказал президент Украины.

На встрече также обсуждались реформы в энергетической сфере и ситуация вокруг «Приватбанка».

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил возможность компромисса с прежним владельцем национализированного «Приватбанка» Игорем Коломойским.

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Как сообщало агентство Bloomberg, Украина и МВФ практически согласовали новую долгосрочную программу кредитования в размере $5 млрд.