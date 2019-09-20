Сирийская армия уничтожила боевиков, обстрелявших город Алеппо
Алеппо, Сирия, 20 сентября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Сирийские военные нанесли удары по позициям боевиков, обстрелявших один из районов города Алеппо, сообщает 20 сентября телеканал Ikhbariya.
Минобороны России
Подбитая бронетехника
«Террористические отряды запустили несколько снарядов в район округа Шихан в городе Алеппо», — передает телеканал Ikhbariya.
Уточняется, что обстрел города вёлся из района деревень аль-Мансура и Кафр-Хамра.
По информации телеканала, ответными ударами сирийских военных уничтожены несколько боевиков.