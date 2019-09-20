Кумпилов: «Адыгейский сыр» — это общероссийский бренд
Майкоп, 20 сентября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Производство адыгейского сыра дает множественный эффект и приобретает особое значение в рамках реализации нацпроектов. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе международной научно-практической конференции на тему: «Адыгейский сыр: история, традиции, инновации», которая открылась базе Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) 20 сентября. Мероприятие стало частью программы Х фестиваля адыгейского сыра, который проходит 20−21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В числе гостей конференции — производители сыра, ученые, иностранные гости — из Италии, Белоруссии и Ливии.
В ходе пленарного заседания глава региона подчеркнул: производство адыгейского сыра — перспективное направление развития агропромышленного комплекса региона и приобретает особое значение в рамках реализации нацпроектов.
«На адыгейский сыр сейчас высокий спрос. Он уже в числе самых популярных гастрономических и туристических брендов России, и в масштабах страны его можно смело считать общенациональным брендом. Кроме того, адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны», — отметил глава региона, подчеркнув, что наращивание производства адыгейского сыра даст новый импульс нескольким отраслям экономики — животноводству, перерабатывающей промышленности, туризму.
В связи с поставленными задачами стратегическим является развитие молочного животноводства.
В регионе уже строится молочно-товарный комплекс, рассчитанный на производство и переработку козьего молока на 24 тысячи голов дойного стада. Всего проект предусматривает строительство 12 ферм и мини-завода по переработке козьего молока производительностью до 5 тыс. литров в смену.
Важным вопросом глава региона назвал защиту исключительных прав на использование названия «Адыгейский сыр», продвижение и защита бренда, в чем будет способствовать закон о региональных брендах, который в июле подписал президент РФ Владимир Путин.
Представители итальянской стороны рассказали о производстве сыров в Италии, например — пармезана. В частности, отмечалось, что качество производства начинается с кормовой базы, качественного поголовья КРС и завершается готовым продуктом, брендированным территорий, где он произведен. В Адыгее уже сегодня растут объемы производства молзаводов республики, а «адыгейский сыр» как популярный гастрономический бренд уже известен за пределами страны.
Для сравнения: если в 2017 году в Адыгее было произведено 12,8 тыс. тонн сыров, в том числе 2,3 тыс. тонн адыгейского сыра, то в 2018 — 13,4 тыс. тонн, в том числе 3,1 тыс. тонн адыгейского сыра. За первое полугодие этого года выпущено 6,8 тыс. тонн, из них 2 тыс. тонн адыгейского сыра. К 2020 году планируется нарастить производство до 16 тыс. тонн. В 2018 году переработано 178 тыс. тонн сырого молока. Сегодня предприятия молочной отрасли республики способны перерабатывать до 280 тыс. тонн молока в год, с запуском нового производства ООО «Тамбовский» мощности переработки достигнут 335 тыс. тонн.