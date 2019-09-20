Донецк, 20 сентября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за неделю подвергли обстрелам 30 населённых пунктов Донецкой Народной Респубики. Об этом 20 сентября сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

U.S. Army Europe Images ВСУ

По его словам, за неделю украинская сторона 116 раз нарушила режим прекращения огня, в том числе вела обстрелы с применением запрещённых видов вооружения.

Всего, как сообщил Басурин, за указанный период ВСУ выпустила по территории республики 140 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, шесть танковых снарядов и более двухсот гранат различного типа.

«В результате обстрелов повреждено девять жилых домостроений и объектов инфраструктуры в Горловке и Коминтерново, а также ранен мирный житель», — отметил он.

Напомним, что с 21 июля в Донбассе формально действует бессрочный режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске.