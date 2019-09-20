Майкоп, 20 сентября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Адыгея готова к развитию сотрудничества с регионами Италии. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, руководитель республики Мурат Кумпилов заявил 20 сентября в ходе встречи с почетным консулом Итальянской Республики в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани, а также профессором, ведущим специалистом Европейского союза по вопросам нанобиотехнологии продуктов функционального назначения, ведущим научным сотрудником кафедры пищевой технологии Миланского университета Саверио Маннино. Встреча состоялась в рамках международной научно-практической конференции на тему: «Адыгейский сыр: история, традиции, инновации».

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с почетным консулом Итальянской Республики Пьерпаоло Лодиджиани

Глава региона отметил готовность Адыгеи к развитию многопланового сотрудничества с регионами Италии, созданию условий для привлечения инвестиций. Основой этому являются опыт работы республики с международными инвесторами, растущая конкурентоспособность региона, а также давние дружеские и деловые отношения между Адыгеей и Италией.

Совместные проекты в регионе реализуются уже не первый год. Так, по опыту итальянских коллег в Адыгее около девяти лет назад начали развивать интенсивное садоводство. Рассаду, подготовленную по итальянской технологии «фриго», используют адыгейские аграрии при выращивании земляники, а виноматериалы и посадочный материал для виноградников из Италии — при производстве винодельческой продукции. Также в Адыгее реализуют проект по выращиванию чеснока, который будет продаваться под торговой маркой «Адыгейский чеснок», и проект по выращиванию в Теучежском районе салата сорта «радиккьо» — этого продукта на российском рынке пока нет.

«Данная работа — это реальные шаги в реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи с Посолом Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано в рамках бизнес-миссии «Италия встречает Кавказ», — отметил Мурат Кумпилов.

Также перспективными сферами сотрудничества названы образовательная сфера, здравоохранение, туристско-рекреационная отрасль, торговля и логистика, промышленность (особенно — АПК), зеленая энергетика. Большой потенциал сотрудничества, как отмечалось, есть в сыроварении: итальянские сыры давно стали всемирно известными брендами, адыгейский сыр как популярный российский бренд также известен за пределами страны.

«Продукцию должны знать. Поэтому адыгейский сыр нужно активно продвигать. В этом плане советую использовать санкционный период, который открывает дополнительные возможности для завоевания рынков сбыта. Есть много способов продвижения товара, но самый главный в маркетинге — качество и уникальность продукции, которым является адыгейский сыр. У него есть все составляющие для завоевания зарубежного рынка», — отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

Почетный консул также сообщил о готовности оказать поддержку в рамках экспортного центра и помочь в организации участия производителей Адыгеи в специализированных выставках в Италии.