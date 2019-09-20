Буэнос-Айрес, 20 сентября, 2019, 20:49 — ИА Регнум. «Аргентина теперь по закону находится в чрезвычайном продовольственном положении до 2022 года, — пишет испанское издание El Pais. — Сенат одобрил голосами как провластных, так и оппозиционных членов (61 «за», ни одного против) норму, согласно которой количество средств, направляемых государством на работу бесплатных столовых, должно вырасти на 50%. Это старое требование организующих столовые социальных движений. Финансовые затраты на эту меру приближаются к 175 млн долларов».

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

Закон дал передышку президенту Маурисио Макри, день за днем ведущему переговоры об установлении мира в обществе, который бы позволил ему дожить до выборов 27 октября с минимальным количеством социальных потрясений. Впрочем, распределение помощи и бюджетная стратегия по финансированию продовольственных мер будут зависеть от следующего правительства, которое, вероятно, окажется во власти перониста Альберто Фернандеса, напоминает El Pais.

Парламентские дебаты о принятии законопроекта проходили под давлением: тысячи манифестантов устроили пикет перед зданием Конгресса. Объявление чрезвычайного продовольственного положения не было инициативой Макри, но тяжесть экономического кризиса и предвыборные соображения привели к тому, что он согласовал этот шаг со своими сторонниками в парламенте. Целью президента было снять продовольственный вопрос с повестки дня и добиться прекращения продолжающихся неделями уличных митингов.