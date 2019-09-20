Вашингтон, 20 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Удивление в связи с публикацией снимков и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в тёмном гриме выразил президент США Дональд Трамп. Об этом 20 сентября Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

Дональд Трамп

Трамп заявил, что он надеялся на то, что ему не зададут никаких вопросов в связи с историей со снимками. Также президент США отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Трюдо, поэтому он очень сильно удивлён.

Напомним, журнал Time опубликовал фотографию премьер-министра Канады Трюдо в тюрбане и с тёмным гримом на лице. Фото было обнаружено в выпускном альбоме. Премьер-министру на фото 29 лет, его сняли во время вечеринки в частной школе, где он преподавал.

Трюдо был обвинён в расизме и вынужден был извиниться за снимок. Позднее телеканал Global News опубликовал видео, где Трюдо был в коричневом гриме. Утверждалось, что видео было снято в 90-х годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении Джастина Трюдо в предвыборную гонку в Канаде.