Астрахань, 20 сентября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В 75 муниципальных образованиях Астраханской области отсутствуют системы централизованного водоснабжения, а более 200 тысяч жителей области лишены доступа к питьевой воде. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, такие данные были озвучены в региональном министерстве социального развития и труда, где 19 сентября состоялось выездное заседание коллегии по вопросу исполнения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках проекта «Чистая вода».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

В рамках национального проекта «Экология» в Астраханской области реализуется региональный проект «Чистая вода». За пять лет регион получит на эти цели 1,6 млрд рублей из федерального бюджета.

После прокурорских проверок деятельности органов государственной власти и местного самоуправления было выявлено 32 нарушения законодательства в сфере использования бюджетных средств и исполнения госконтрактов.