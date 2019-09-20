Краснодар, 20 сентября, 2019, 20:03 — ИА Регнум. На стрелявшего из автомобиля краснодарца завели уголовное дело, 20 сентября сообщает Югополис.

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Обвиняемый признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

По результатам проверки против нарушителя возбуждено дело за хулиганство с применением оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Назначено проведение баллистической экспертизы.

Во время следствия стало известно, что у стрелка есть еще пять неоплаченных штрафов ГИБДД. За это ему грозит штраф в двукратном размере от неоплаченной суммы.

Напомним, накануне в Интернете появилось видео свадебного кортежа, один из участников которого вел стрельбу из пистолета прямо во время движения. На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.