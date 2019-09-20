Трамп: мы можем ударить по 15 целям в Иране! Но не будем...
Вашингтон, 20 сентября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Американские военные могут в любой момент одновременно ударить по 15 целям в Иране, заявил 20 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По утверждению Трампа, Иран не имеет шансов победить в случае войны с США.
«Я могу сделать это, и вопросов больше нет», — сказал Трамп журналистам, но пояснил, что сдержанность в этом вопросе будет убедительнее, чем доказывать силу США.
«Я думаю, что то, как мы сейчас действуем, демонстрирует намного больше силы», — цитирует Трампа Bloomberg.
Кроме того, Трамп заявил, что в мире нет страны, более готовой к вооруженным конфликтам, чем США и напомнил, что за время его президентства на военные нужды было потрачено $1,5 трлн.
Напомним, ранее агентство Associated Press сообщало, что 20 сентября Пентагон должен был представить Трампу варианты действий против Ирана, которые США могут предпринять в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон, не дожидаясь доказательств, возложил на Тегеран.