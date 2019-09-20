Краснодар, 20 сентября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Полумиллионный штраф получил коммерсант из Краснодара за попытку подкупа судебного пристава, 20 сентября сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Такое решение принял мировой суд судебного участка Прикубанского округа Краснодара.

У судебных приставов находилось производство по решению суда о взыскании с фирмы, которая принадлежала данному предпринимателю 560 тыс. рублей. Коммерсант попытался договориться с заместителем начальника отдела судебных приставов по Западному округу о приостановке производства за взятку в размере 150 тыс. рублей.

При передаче денег злоумышленник был задержан оперативниками. На имущество фирмы и три личных автомобиля злоумышленника приставами наложен арест.

Напомним, ранее в Геленджике был задержан подполковник полиции, предлагавший за взятку «крышевание» смертельно опасного бизнеса. Речь шла о нелегальных перевозках людей в горные районы на внедорожниках. Такие поездки нередко заканчиваются авариями, в том числе и со смертельным исходом.