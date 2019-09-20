Курск, 20 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В Курской области 60-летней пенсионерке вынесли приговор за жестокое убийство бездомной собаки. Об этом сообщила пресс-служба Рыльского районного суда Курской области.

Суд

Уголовное дело рассматривали в особом порядке — подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и полностью признала свою вину. Женщину признали виновной по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее гибель животного, совершенное с применением садистских методов». В качестве наказания суд назначил штраф в 100 тысяч рублей — это минимальная санкция статьи.

Как сообщил портал «Друг для друга», женщина решилась на убийство собаки, потому что решила, что животное ворует её кур. Пенсионерки приманила бродячую собаку едой и повесила её в петле на забор. Жестокая расправа происходила на глазах у соседей.