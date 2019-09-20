Анапа, Краснодарский край, 20 сентября, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Рекультивация свалки в Анапе может быть осуществлена за счет федерального бюджета, 20 сентября сообщает пресс-служба города.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Речь идет о закрытом 3,5 года назад полигоне ТБО в хуторе Красном. Несмотря на прекращение эксплуатации полигона, жалобы от местных жителей на отсутствие мер по восстановлению территории и улучшению окружающей среды не прекратились.

«Прошло 3,5 года, но в Совет при президенте продолжают поступать обращения граждан о том, что меры по рекультивации полигона не принимаются», — заявил зампредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров.

По словам местных чиновников, для решения данного вопроса необходимо более 500 млн рублей. Такой объем средств краевые чиновники назвали неподъемным.

Деньги для решения данного вопроса было решено искать в федеральном бюджете.

«Мы от имени федерального совета по правам человека приложим максимум усилий, чтобы выделить вам финансирование на рекультивацию из федерального бюджета», — заявил Бобров по итогам совещания с муниципальными и краевыми чиновниками.

Напомним, полигон ТБО под Анапой был закрыт по решению суда. На его территории регулярно происходят возгорания. Также наблюдаются сильные выбросы свалочного газа.