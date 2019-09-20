Калуга, 20 сентября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. В Калуге правоохранители совместно с общественностью области проанализировали ситуацию с поступившими с начала 2019 года сообщениями об исчезновении несовершеннолетних, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Собравшиеся обсудили вопросы активизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

Так, за шесть месяцев 2019 года в следственные органы поступило 101 сообщение о пропаже детей и подростков (на аналогичный период 2018 года — 57), за восемь месяцев 2019 года число поступивших сообщений о преступлениях увеличилось до 154. Наибольшее количество сообщений приходится на Обнинск, Калугу и Малоярославецкий район. Как выяснили следователи, во всех указанных случаях имели место самовольные уходы детей из благополучных и неблагополучных семей, из социальных центров и приёмных семей. При этом один ребенок мог совершать до пяти уходов из семьи или социального учреждения. В подавляющем большинстве уходы несовершеннолетних были вызваны желанием увидеться с друзьями (более 130 случаев), склонностью к бродяжничеству (20 фактов), и лишь в одном случае — психическим расстройством. Местонахождение всех безвестно пропавших в январе — августе 2019 года несовершеннолетних было установлено, случаев совершения в отношении них преступлений в период отсутствия не имелось.

В связи с ростом указанных сообщений, а также учитывая, что дети, оказавшиеся без присмотра, находятся в потенциальной опасности, следственное управление инициировало межведомственное совещание по повышению эффективности профилактики исчезновения несовершеннолетних. В работе совещания под председательством исполняющего обязанности руководителя регионального управления СК России Сергея Старова принимали участие уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, представители прокуратуры, УМВД, областных министерств образования, труда и соцзащиты. Собравшиеся обсудили вопросы активизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, увеличения профилактических мер, включающих не только постановку несовершеннолетнего либо семьи на учет и проведение профилактических бесед, но и организацию отдыха детей в свободное время, вовлечение в различные формы досуга. Участники совещания также выработали и другие методы профилактики, направленные на изменение сложившейся ситуации.