Естественная убыль населения Краснодарского края выросла на 67%
Краснодар, 20 сентября, 2019, 18:47 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Краснодарском крае число умерших на 21% превысило количество новорожденных, 20 сентября сообщает пресс-служба Краснодарстата.
Fred974
Новорожденный
Родившихся в крае с января по июль насчитывается около 34,4 тысячи младенцев. За это время в крае умерли 41,7 тысячи человек.
Естественная убыль населения составила 7,2 тысячи человек. Это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Меньшая рождаемость в 2019 году отмечается за пять месяцев из семи. Население края продолжает расти лишь благодаря миграции.
Отметим, миграционный прирост в Краснодарском крае также снижается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 24%.