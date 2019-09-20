Киев, 20 сентября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Правительство Алексея Гончарука разработало проект бюджета на 2020 год, который хуже, чем бюджеты предыдущих правительств Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка. Об этом 20 сентября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

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«Бюджет, который подан, хуже, чем у Гройсмана, хуже Яценюка. Это бюджет сознательного убийства государства. Эту бригаду можно назвать ликвидационной комиссией Украины», — сказал Рабинович.

Он также раскритиковал увеличение финансирования офиса президента и выделение госсредств на поддержку украинского кинематографа.

«Увеличиваем расходы на содержание уже нового президента, уменьшаем их на медицину. Доплачиваем 5% производителям фильмов, которые будут выпускать антирусские фильмы. Это бюджет шизофреников», — считает Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября парламент Украины начал рассмотрение проект закона о государственном бюджете на 2020 год. Документ должен быть принят до 1 декабря. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, бюджет разработан на основе макроэкономических показателей, утвержденных прежним правительством еще в мае 2019 года. В частности, рост ВВП предусмотрен на уровне 3,3%, инфляция — 6%, курс доллара США — 28,2 гривен. Минимальная зарплата составит 4723 гривен (191 долл.), минимальная пенсия повысится на 8% — с 1638 до 1769 гривен (до 71 долл.).