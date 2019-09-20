Калуга, 20 сентября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Калужской области министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков продолжает контроль готовности коммунальных служб к зимним холодам и работу объектов теплоснабжения в условиях начала отопительного периода, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отраслевом ведомстве.

Kirov-tv.ru Калужские объекты ЖКХ готовы к работе в осенне-зимний период

В областном центре, Егор Вирков побывал в микрорайоне Анненки, где проверил работу котельной и посетил детский сад «Капелька». Котельная функционирует в штатном режиме, и обеспечивает теплом многие социальные учреждения микрорайона. В детском саду министр проверил уровень тепла в здании дошкольного учреждения.

«Тепло в образовательные и лечебные учреждения начало подаваться, как и в 2018 году, 17 сентября. Объекты «первой очереди» служат своеобразной проверкой готовности коммунальщиков к зиме. Со следующей недели начнут отапливаться и дома калужан», — сказал Егор Вирков.

Ранее калужский министр посетил с рабочим визитом отдаленные районы области — Кировский и Барятинский — для личного контроля за работой объектов теплоснабжения. Так, на территории Кировского района находится 22 котельных — 20 газовых и две угольных. Район получил паспорт готовности к отопительному периоду. Зимой 2018−2019 годов аварий на системах теплоснабжения не было. Муниципалитет основательно подготовился и к предстоящему сезону. Осуществляется перевод малоэтажных жилых домов с централизованного на поквартирное теплоснабжение. В настоящее время переведено на индивидуальное отопление уже 90 из 155 запланированных квартир. Министерством строительства и ЖКХ региона для этих целей выделено необходимое количество настенных газовых котлов. В ходе поездки по отдаленным муниципалитетам Егор Вирков посетил ряд, так называемых, объектов первой очереди, к которым относятся детские сады и больницы, где лично убедился в том, что в учреждениях социальной сферы уже появилось тепло.

Напомним, в Калужской области действует 277 детских садов и 197 больниц, в настоящее время уже отапливаются большинство этих социальных учреждений.