Москва, 20 сентября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Украина нужна США с точки зрения организации головной боли для Европы, считает Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя со сторонниками той точки зрения, согласно которой президент США Дональд Трамп рассчитывает получить Нобелевскую премию за урегулирование ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Республиканцы никогда никаких Нобелевских премий не ждут и ни от кого их не получат. В страшном сне им это не приснится. Это удел демократов. Трамп этого не ждёт», — сказал Кургинян.

При этом он уточнил, что Украина нужна США с точки зрения организации головной боли Европе, которую республиканцы, по словам Кургиняна, «люто ненавидят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тема выдвижения Трампа на Нобелевскую премию уже не раз обсуждалась крупными политическими деятелями. Так, летом 2018 года норвежские парламентарии Христиан Тибринг-Гьёдде и Пер-Вилли Амундсен предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, так как Трамп «сделал огромный и важный шаг в направлении разоружения, мира и согласия между Северной и Южной Кореей». До этого, весной 2018 года, обращение с просьбой номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира направила в Нобелевский комитет группа американских конгрессменов, уверенных, что этой премии достойны усилия американского лидера, направленные на денуклеаризацию КНДР и прекращение кризиса на Корейском полуострове.