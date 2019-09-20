Москва, 20 сентября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Адвокат Шота Горгадзе в своем Телеграмм-канале обозначил позицию по делу Павла Устинова.

Gorgadze.ru Шота Горгадзе

«Павел Устинов освобожден из-под стражи. На заседании адвокатом Анатолием Кучереной был заявлен ряд важных процессуальных документов и ходатайств, которые были удовлетворены судом. Результат: изменение меры пресечения. В конце сентября так же Московский городской суд рассмотрит апелляцию на сам приговор», — пишет Шота Горгадзе, — Анатолием Кучереной были приобщены ряд документов, в том числе характеристик, позволивших суду принять решение об освобождении из-под стражи».

По мнению адвоката, вопросы, которые он поднимал ранее, остались для него актуальными: «Что легло в основу обвинительного приговора, кроме показаний потерпевшего? Насколько процессуально правильно было обосновано ходатайство о приобщении видео к материалам дела? Что это вообще было и кому это было нужно?»

«Оставлю ответ на последний вопрос конспирологам, а как адвокат отмечу блестящую работу коллеги, Анатолия Кучерены», — подчеркивает Шота Горгадзе.

«Главное удалось помочь парню. То, о чем изначально и говорил Владимир Соловьев @SolovievLive предлагавший усилить защиту и оплатить услуги адвоката. Но за громкими открытыми письмами, голос разума и конкретную помощь «хайперы» оказывать не хотели. Может цель была иной? Теперь, благодаря работе защиты, основная цель достигнута: Павел дома. И достигнута она именно через судебные и правовые механизмы. Так должно быть всегда. Внимание общественности всегда помогает, но оно должно быть способом привлечения внимания, а не попыткой подменить собой правосудие. Ждем апелляции», — отмечает Шота Горгадзе.

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