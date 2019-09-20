Краснодар, 20 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. С начала года в Краснодарском крае завершено строительство 35 проблемных домов, 20 сентября сообщает пресс-служба администрации края.

Admkrai.krasnodar.ru Долгострой

Общая площадь введенной в эксплуатацию недвижимости составила более 550 тысяч квадратных метров. Это около 8,4 тысяч квартир, которые получили обманутые ранее дольщики.

Еще 13 многоквартирных домов планируется закончить до конца года. Восемь из них находятся в Краснодаре, два в Анапе и по одному объекту в Белореченском, Ейском и Туапсинском районах.

За весь 2018 год в эксплуатацию было введено лишь 14 подобных объектов. Квартиры тогда получили около 1,5 тысяч семей

Напомним, ранее стало известно, что завершение строительства 29 долгостроев в Краснодарском крае будет профинансировано из федерального бюджета. Решение о выделении средств из госбюджета в августе принял заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко после визита в край.

По данным администрации региона в крае существует 64 проблемных дома, которым власти не смогли найти инвестора. Всего в крае существует не менее 300 недостроенных многоквартирных домов, требующих дополнительное финансирование.