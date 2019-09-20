Брянск, 20 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. 81 тысячу рублей в среднем получают те, кто берут взятки в Брянской области. Это данные по оконченным уголовным делам. Средняя сумма у тех, кто даёт деньги и попал под уголовное преследование, составляет 38,9 тыс. рублей. Цифры привели 20 сентября на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в прокуратуре региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В 2019 году выявлено 288 коррупционных преступлений, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти в три раза возросло количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности: в их числе должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, адвокаты.

«От того, насколько эффективно мы будем противодействовать коррупции, зависит доверие граждан, как к государству, так и к органам правоохраны в частности», подчеркнул прокурор Брянской области Александр Войтович.

Участники совещания отметили, что пока без должного внимания правоохранителей остаются наиболее подверженные коррупционным проявлениям сферы: ЖКХ, строительство, управление государственной и муниципальной собственностью, предоставление государственных и муниципальных услуг.