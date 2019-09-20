«Надо мечтать!»: Дмитрий Медведев призвал мэров думать о будущем
Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде сегодня, 20 сентября, призвал руководителей муниципалитетов принимать решения, смотря в будущее, и мечтать.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Медведев
«Ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов, Мы должны принимать решения с расчётом на будущее. И мне кажется это исключительно важным, Надо мечтать, даже если эти решения воплотятся здесь не сегодня, но завтра«
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Среда для жизни» проходит в Великом Новгороде с 19 сентября. Он собрал мэров 70 городов России.
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