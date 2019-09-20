Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде сегодня, 20 сентября, призвал руководителей муниципалитетов принимать решения, смотря в будущее, и мечтать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Медведев
«Ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов, Мы должны принимать решения с расчётом на будущее. И мне кажется это исключительно важным, Надо мечтать, даже если эти решения воплотятся здесь не сегодня, но завтра«
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Среда для жизни» проходит в Великом Новгороде с 19 сентября. Он собрал мэров 70 городов России.

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