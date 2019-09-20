Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде сегодня, 20 сентября, призвал руководителей муниципалитетов принимать решения, смотря в будущее, и мечтать.

Мы должны принимать решения с расчётом на будущее. И мне кажется это исключительно важным, Надо мечтать, даже если эти решения воплотятся здесь не сегодня, но завтра

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ

«Ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов,