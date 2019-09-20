Ставрополь, 20 сентября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. На Ставрополье вынесли приговор мошеннику, который в течение двух лет выдавал себя за высокопоставленного сотрудника ФСБ. За деньги он предлагал знакомым свою помощь в решении их проблем, пишет 20 сентября «Комсомольская правда».

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Аферами осужденный занимался с 2015 по 2016 годы. Так, жителю Пятигорска он пообещал помочь с покупкой муниципальной земли за 1,6 млн рублей. Потерпевший передал мошеннику часть суммы (500 тыс. рублей), после чего «помощник» исчез.

Позже фигурант дела обманул еще одного жителя Ставрополья, предложив ему за 2,5 млн рублей посодействовать в уклонении от уголовной ответственности за совершение должностных преступлений.

В 2017 году мошенника задержали и возбудили против него уголовного дело. Накануне, 19 сентября, он был приговорён к четырем годам колонии общего режима.

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