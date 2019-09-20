Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Новгородская интернет-газета «Ваши новости» опубликовала видео посадки вертолёта председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который сегодня, 20 сентября, принял участие в форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, судя по опубликованным кадрам, вертолёт премьер-министра приземлился на площадке у здания Новгородского театра драмы имени Ф.М. Достоевского.

Government.ru Пленарное заседание форума «Среда для жизни: города» на тему «Новые лидеры: как мэры меняют города»

Выступая на самом форуме, Медведев объяснил, почему в Великом Новгороде «невозможно использовать самолёт», рассказав историю о судьбе новгородского аэропорта, закрытого в 1990-е годы из-за планов застройки этой территории коттеджами (судя по всему, Медведев имел в виду аэропорт «Юрьево», к югу от Великого Новгорода — прим. ИА REGNUM).

Напомним, в настоящее время действующего аэропорта в Великом Новгороде нет. Последний пассажирский авиаперелёт был осуществлён из новгородского аэропорта «Юрьево» в 2000 году частной авиакомпанией, но из-за отсутствия спроса проект закрылся. ФГУП «Новгородавиа»прекратил пассажирские перевозки еще в середине 1990-х годов. Сейчас вновь обсуждается необходимость строительства аэропорта, но не к югу от Великого Новгорода, а на севере, в микрорайоне Кречевицы, на базе бывшего военного аэродрома.

Что касается территории у новгородского драмтеатра, её планируется благоустроить в рамках проекта реконструкции Софийской набережной.

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