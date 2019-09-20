Медведев назначил торгового представителя в Алжир
Москва, 20 сентября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился назначить торговым представителем России в Алжире Ивана Налича. Соответствующий документ опубликован 20 сентября на портале правовой информации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Медведев
«Назначить Налича Ивана Сергеевича торговым представителем РФ в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в тексте распоряжения.
Документ был подписан 18 сентября. Налич ранее уже работал в данном торговом представительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, командующий армией Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гайд Салех заявил, что президентские выборы необходимо провести до конца текущего года.