Сухум, 20 сентября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии о признании итогов второго тура президентских выборов республики недействительными, сообщает 20 сентября РИА Новости.

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Во время заседания по иску о непризнании результатов выборов судьи удалились в совещательную комнату, после чего судья Генри Гамисония объявил о том, что Верховный суд постановил отказать в удовлетворении административного искового заявления о признании решения ЦИК незаконным и недействительным.

Истец имеет право обжаловать данное решение в кассационном порядке в течение 20 дней.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты — победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Проигравший выборы президента Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным и незаконным решение ЦИК об итогах второго тура.

Как сообщало ранееИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты — победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция потребовала назначить повторные выборы, утверждая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании незаконными и недействительными итогов второго тура президентских выборов.