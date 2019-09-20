Красногорск, 20 сентября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Волонтеры-медики из колледжей Подмосковья приняли участие в благоустройстве территорий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) четырех городских округов. Об этом ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

В сентябре 2019 года в рамках всероссийской акции «Добро в село» студенты участвовали в выездах в городские округа Мытищи, Красногорск, Руза и Наро-Фоминск. В волонтерском движении участвуют 1,8 тыс. медиков из Подмосковья. Ближайший выезд запланирован на 23 сентября — студенты отправятся в Орехово-Зуево.

«Подобные акции объединяют сотни неравнодушных молодых людей и девушек. А неравнодушие — одно из ключевых качеств, которым должен обладать врач», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Химках до конца 2019 года откроют четыре новых поликлиники.