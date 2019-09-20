Казань, 20 сентября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Через неделю в четырех районах Казани перекроют подачу холодной и горячей воды в жилых домах. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба администрации Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистая вода

На будущей неделе в Казани будут проводиться внеплановые ремонтные работы на Волжском водозаборе. В связи с чем подача воды будет перекрыта в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города.

Коммунальные службы города перекроют поступление воды в жилые дома 27 сентября начиная с 22:00.

Подачу воды планируется возобновить 29 сентября.