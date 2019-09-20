Волгоград, 20 сентября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Через 11 лет после совершённого преступления в Волгограде осудили рецидивиста. Мужчина убил случайного прохожего, чтобы забрать у него мобильный телефон. Установить преступника помогла генетическая экспертиза, пояснили 20 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Убийство произошло осенью 2008 года в Центральном районе Волгограда. Во дворе одного из многоквартирных домов осуждённый увидел пьяного прохожего. Внимание злоумышленника привлёк мобильный телефон, ради которого преступник набросился на мужчину, избил его и задушил.

Только в октябре 2018 года следователи смогли достоверно определить, кто совершил преступление. Специалисты-генетики исследовали предметы одежды потерпевшего и дали заключение, что биологические следы злоумышленника присутствуют на свитере убитого волгоградца. Как оказалось, 43-летний житель Волгоградской области не в первый раз нарушил закон — в 2001 году был осуждён за разбой, пробыл в местах лишения свободы 6,5 лет и освободился из колонии по УДО.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему приговора. 18 лет ему предстоит провести в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.