Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Новгородской области 81 млн рублей на строительство Софийской набережной Великого Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 20 сентября, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в Великом Новгороде.

Government.ru Осмотр выставки «Города – пространство для развития». Великий Новгород

«Я подписал распоряжение о том, чтобы выделить Новгородской области деньги на реализацию проекта, связанного со строительством Софийской набережной. Это 81 миллион рублей. Как я понимаю, это часть необходимого финансирования. Распоряжение подписано, и можно приступать», — отметил Медведев.

Выделенные средства позволят начать работы по благоустройству прибрежной зоны реки Волхов — от сквера Водников до гостиницы «Интурист».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев также принял участие в работе форума «Среда для жизни», который проходит в Великом Новгороде. Он осмотрел выставку решений вопросов развития городской среды и создания благоприятных условий для жизни, а также выступил на пленарной сессии.