Симферополь, 20 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Новый состав правительства Крыма сформируют в течение двух недель. Об этом 20 сентября журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

(сс) Vahe Martirosyan Здание Совета министров Республики Крым

«В течение ближайших двух недель мы полностью определимся по составу правительства и в дальнейшем приступим к реализации всех взятых на себя обязательств», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с переизбранием главы Крыма правительство республики ушло в отставку. Позже Сергей Аксёнов заявил, что после выборов структуры исполнительной власти республики будут обновлены лишь частично.

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