Ярославль, 20 сентября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославле прошла вторая фотосессия проекта «Я люблю жизнь» для людей, столкнувшихся с диагнозом «Онкология». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы проекта. В этот раз темой фотосессии стала фраза: «Говорить нельзя молчать». 8 девушек, которым уже поставлен страшный диагноз, рассказали о своем опыте борьбы с болезнью и о проблеме одиночества.

Елена Сидоренко Елена Лебедева

«В моем понятии одиночество － тишина в мыслях, тишина в общении, то есть говоришь в пустоту, тебя не слышат и не понимают, а следовательно ты одинок, ты в своем маленьком одиночном мире», — написала 30-летняя ярославна Елена Лебедева.

По словам участниц фотопроекта, самый важный момент — это первый этап борьбы с онкозаболеванием, когда крайне важно не держать проблемы в себе.

«Ты отдаляешься от всех… от друзей, от семьи, от социума. Возможно, это твой выбор… Ты просто хочешь тишины… Это твоя зона комфорта! Тебе нужно время, чтобы побыть наедине с самим собой, чтобы проанализировать все то, что происходит в данный момент. Под названием одиночество, я понимаю (я знаю) ощущение пустоты… Нет восприятия внешних факторов. Ты будто один в целом свете… Ты кричишь… а тебя никто не слышит… Ты ощущаешь свою ненужность. И тогда, приходит страх…» — делится своей историей Оксана Антонова.

Елена Сидоренко Участницы проекта

Фотопроект прошел 19 сентября в ярославском ДК «Магистраль».

"Наши героини преображаются и забывают о своем трудном лечении и видят себя совершенно с другой стороны: счастливыми и красивыми. Хотим изменить отношение общества к онкологии в целом: к самой болезни, к врачам, к пациентам. «Я могу» — это значит каждый из нас начинает и делать вклад в общее дело, и, начинает с себя. Учится не прятаться, делиться опытом. Мы хотим показать, что есть масса позитивных примеров, когда рак удается остановить и войти в ремиссию», — рассказала корреспонденту ИА Регнум куратор проекта «Я люблю жизнь» в Ярославле Елена Сидоренко.

Всего в проекте уже приняли более 350 женщин из 30 городов России и трех городов на Украине и Белоруссии.