Варшава, 20 сентября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Польский дантист Павел Козьминский разработал при помощи Microsoft Paint игру в жанре ужасов World of Horror. Об этом 20 сентября сообщил портал Engadget.

World of Horror

По мнению автора статьи, создатель 1-битной игры создал нечто среднее между произведениями мангаки Дзюндзи Ито и Говарда Лавкравта. При этом особенно невероятным кажется то, что он сделал это при помощи Paint.

«Создание произведения в Paint на самом деле действительно вдохновляет и как-то расслабляет, — отметил Козьминский, — ограничения программы заставляют тебя проявить творческий подход».

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Ранее ИА REGNUM собщило, что обитатель форума Reddit под ником S0lly выпустил ремейк первой части глобальной стратегии Civilization, используя в качестве программной среды электронные таблицы Microsoft Exel. Он сделал эту работу специально для форума игровых программистов OLC Codejam 2019.