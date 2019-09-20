Спас-Деменск, Калужская область, 20 сентября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В городе Спас-Деменск Калужской области торжественно отметили 20-летие социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Черёмушки», сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

New.spas-novaja.ru Снимок коллектива на память

Деятельность «Черёмушек» связана с предоставлением социальных услуг в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, а также семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приемным и замещающим семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами. «Двадцатилетний юбилей — замечательный повод сказать доброе слово людям, посвятившим себя служению детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работа вашего учреждения — это целенаправленная система помощи детям, которая требует глубоких знаний, применения новых технологий, но главное — огромных душевных сил. Пусть ваш каждодневный благородный труд добром отзовется в сердцах детей и родителей, а их успехи станут нашими общими», — говорится в приветственном письме коллективу, подписанном главой профильного министерства Павлом Коноваловым.

С 2018 года в реабилитационного центра для несовершеннолетних «Черёмушки» реализуется социальный проект «БлагоДать» по внедрению технологии наставничество. Проект получил софинансирование от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и успешно реализуется на территории муниципального образования.