Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. На месте ВПП аэропорта Великого Новгорода построили коттеджи, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме в этом городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Для того чтобы добраться сюда, можно использовать разный транспорт. Но в Великом Новгороде, во всяком случае в самом городе, невозможно использовать самолёт. И это не потому, что здесь нет аэропорта, он здесь был. Но в 90-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, соответственно застроив ВПП коттеджным посёлком», — сказал он.

Медведев сказал, что не даёт оценку этим решениям:

«Я просто хочу заставить всех призадуматься о простой вещи: люди, которые принимали эти решения, так низко оценили потенциал города, что сказали: нам аэропорт не нужен».