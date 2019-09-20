Москва, 20 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В администрации президента РФ, возможно уже в скором времени, будет обсуждаться вопрос отмены уголовного наказания за невозвращение валютной выручки. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Действительно этот вопрос на повестке дня», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, не исключено проведения такого совещания. Однако, отметил Песков, точной даты пока нет.

Напомним, в середине июля Госдума приняла законопроект, направленный на то, чтобы наделить Центробанк РФ правом участвовать в согласовании списка компаний, которым разрешено не репатриировать средства в РФ из-за санкций. Как объясняли авторы законопроекта и члены профильного комитета Госдумы, объем валютной выручки компаний, находящихся под санкциями, составляет значительную долю в общем объёме валютной выручки, которая возвращается на территорию РФ. Новые полномочия для ЦБ необходимы, считают депутаты, чтобы снизить негативное влияние на финансовый рынок и обеспечить тем самым стабильность валютного рынка РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о репатриации валютных средств от нерезидентов президент РФ Владимир путин подписал в апреле 2018 года. Новым законом вводится обязанность по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа — для противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием таких договоров.

Закон также устанавливает ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты РФ в соответствии с условиями договоров займа — в виде административного штрафа.