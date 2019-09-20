Москва, 20 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. По итогу текущей недели цены на нефть могут продемонстрировать рост более чем на 7%. Такая динамика обусловлена обострением конфликта на Ближнем Востоке после субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Горящая нефть

«На этом фоне США 19 сентября сообщили о намерении создать коалицию для сдерживания иранской угрозы. Конфликт на Ближнем Востоке, пожалуй, остается единственным сильным драйвером стабильности нефти.

В свою очередь макроэкономика говорит об обратном. Замедление роста в Китае и потенциальное обострение торгового конфликта между США и Китаем являются противовесом.

Учитывая фундаментальные факторы, нефть Brent, вероятно, продолжит консолидацию в широком диапазоне.

Однако по мере угасания конфликтной ситуации на Ближнем Востоке нефть может продолжить плавное снижение к отметке $60 за баррель», — считает эксперт.

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