Нижний Новгород, 20 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Новый сухогруз проекта RSD59 «Пола Пелагия» спустили на воду специалисты нижегородского завода «Красное Сормово». Судно будет перевозить генеральные и навалочные грузы в морских районах, сообщает 20 сентября пресс-служба предприятия.

Krsormovo.nnov.ru На заводе «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз «Пола Пелагия»

«Пола Пелагия» — второе судно серии, построенное для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сейчас его готовность составляет 85%. Всего по соглашению сторон будет построено 11 сухогрузов этой серии.

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«В этом году мы планируем спустить еще один аналогичный сухогруз. Оставшаяся часть заказа перейдет на следующий год», — сказал генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин во время церемонии спуска судна на воду.

Он добавил, что сейчас судно отправится на ходовые и швартовые испытания, после чего в середине октября будет передано ГТЛК.

Сухогрузы проекта RSD59 — морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, ряда других категорий грузов. Длина судна составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — шесть метров. Проект разработан Морским инженерным бюро, рабочая конструкторская документация судна — Волго-Каспийским ПКБ.