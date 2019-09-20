Киев, 20 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Власти Украины восстановят выплату пенсий жителям Донбасса, заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

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По его словам, Киев уже «восстановил оплату услуг», в частности за воду, которую страна поставляет жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года правительство Украины перестало выплачивать пенсии в ДНР и ЛНР, после того как из региона были изгнаны представители украинских властей, СМИ, партий и т. п.

Для получения украинской пенсии жители отдельных регионов Донбасса должны зарегистрироваться на территории Украины и получить статус внутренне перемещенного лица (в виде справки)

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