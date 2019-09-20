Москва, 20 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. В Госдуме готовятся дегуманизировать законодательство в сфере защиты суверенитета от вмешательства извне, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Оказывается, наше законодательство намного гуманнее, чем законодательство той же Германии, Америки, которые защищают свой суверенитет гораздо более жесткими мерами реагирования», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он привел в пример нормы немецкого законодательства, согласно которым предусматривается и уголовное преследование за такие деяния.

Парламентарий также сообщил о намерении подготовить поправки, чтобы Facebook и Google несли ответственность за нарушения российских законов.

Комиссия в Госдуме была создана для того, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста в августе 2019 года. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран. На заседании комиссии 20 сентября обсуждались данные МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры и Роскомнадзора.