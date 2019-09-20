Симферополь, 20 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет в Крыму будет полностью закрыт вопрос газификации республики. Об этом 20 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, выступая перед депутатами Госсовета РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В следующие пять лет мы намерены решить целый ряд социально значимых задач. В первую очередь, планируем полностью завершить газификацию республики», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что газовый рынок полуострова оброс огромным количеством посредников, которых необходимо убрать с рынка.

Подробности: Газовый рынок Крыма оброс огромным количеством посредников