Вашингтон, 20 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио не будет продолжать борьбу за пост президента США на предстоящих выборах главы государства в качестве претендента от Демократической партии США. О своё отказе от участия в выборах градоначальник заявил сегодня, 20 сентября, в интервью телеканалу NBC.

(сс) Ketlag Билл де Блазио

Читайте также: США готовятся к выборам. Трампа рассмешила кандидатура мэра Нью-Йорка

Еще один кандидат от Демпартии США вышел из предвыборной гонки

«Я чувствую, что отдал всё, что мог, на первичных выборах, — подчеркнул мэр. — Это явно не моё время, поэтому я собираюсь завершить свою президентскую кампанию».

Напомним, на днях ещё один кандидат от Демократической партии США отказался от участия в праймериз и вышел из предвыборной гонки. Об окончании своей президентской кампании заявила сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Также по теме: Экс-глава Южной Каролины решил потягаться с Трампом на выборах

Как сообщало ИА REGNUM, официально о вступлении в ряды претендентов на президентское кресло в США мэра Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил в середине мая. Его выдвижение в качестве кандидата в главы государства от Демократической партии президент США Дональд Трамп счёл смехотворным. По словам главы Белого дома, Демпартия обзавелась ещё одним «красавцем» в качестве кандидата. Своего гипотетического оппонента Трамп назвал «худшим мэром в США».

Добавим, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. В настоящее время в президентской гонке участвуют около 20 претендентов.