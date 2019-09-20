Обнинск, Калужская область, 20 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В Калужской области обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) стало победителем конкурса «Экоорганизация-2019» в номинации «Экологическое ответственное отношение к производству». Предприятие отмечено за успехи в сфере активного внедрения природоохранных практик, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM организаторы V международного форума «Экопросвещение».

Technologiya.ru Здание научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина в Обнинске

На предприятии «Технология» из Обнинска работа по снижению негативного воздействия производства на окружающую среду носит плановый характер. Здесь создана система экологического менеджмента, реализуется собственная программа производственного экологического контроля. Одним из ключевых индикаторов эффективности природоохранной деятельности является уменьшение количества промышленных отходов, передаваемых для захоронения на 10%, а внедрение практики раздельного управления отходами позволило увеличить отправляемые объемы сырья, годные для вторичной переработки на 2%. «Участие в национальном проекте «Экология», составной частью которого является региональный конкурс, служит дополнительным стимулом для развития «зеленых» технологий. С учетом того, что предприятие расположено в городской черте, природоохранные мероприятия находятся у нас в группе приоритетных задач», — заявил генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Напомним, в 2019 году участие в конкурсе «Экоорганизация» приняли 25 предприятий и организаций региона, активно реализующих инструменты бережного использования природных ресурсов. «Экоорганизация» проводится в Калужской области для снижения негативного воздействия предприятий на окружающую среду и популяризации экологической культуры.