Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении троих футбольных фанатов, замешанных в драке с бойцами ОМОН Росгвардии у стадиона.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Газпром Арена

Напомним, инцидент произошел 3 августа текущего года в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов «Газпром Арены» на Крестовском острове.

В пятницу, 20 сентября, Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Алексея Антонова, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что 3 августа Антонов, осознавая, что перед ним находится представитель власти Щ., полицейский оперативного взвода 3-го оперативного батальона ОМОН, «высказывал в его адрес угрозы применения насилия, демонстрируя при этом направленные в область головы и тела Щ. удары руками и ногами, тем самым также угрожая последнему применением в отношении него насилия».

По мнению следователей, такой «экспрессией» Антонов нарушил нормальную деятельность органов власти, а также «подорвал их авторитет в глазах общественности».

Раннее Петроградский райсуд также зарегистрировал уголовные дела по той же статье в отношении двух других фанатов «Зенита» — Артема Прохорова и Дениса Первачука. Первый, по версии следствия, ударил по лицу бойца Росгвардии из того же 3-го батальона, чем «причинил ему физическую боль». Впрочем, не опасную для жизни и здоровья.

Первачук, считают следователи, ударил по лицу уже заместителя командира 3-го оперативного батальона ОМОН.

Антонов, Первачук и Прохоров вину признают полностью и ходатайствуют о рассмотрении своих дел в особом порядке, что позволит им рассчитывать на относительно мягкое наказание.

Напомним, что в конце августа сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали четвертого участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН.