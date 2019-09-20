Киев, 20 сентября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Целостный механизм западных санкций против России рассыпается, происходит деградация санкций. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в опубликованном 20 сентября интервью «Европейской правде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

О процессе развала санкций говорит, к примеру, решение о возвращении России в ПАСЕ, приглашение крымских делегаций в ОБСЕ или предложения пригласить президента РФ в «Группу семи». Всё это «провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма», сказал министр.

Пристайко добавил, что Украину беспокоят «переутверждения» санкций на полгода.

«Возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — обращаясь к западным странам, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Пристайко заявил, что возвращение донбасских предприятий под контроль Киева является условием снятия блокады с этого региона.

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