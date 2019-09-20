Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Работа мэров городов более сложная, чем в правительстве, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме в Великом Новгороде.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Работа в правительстве — это сложная работа. Могу судить по своей другой деятельности. Но работа мэра ещё сложнее», — сказал он.

Он пояснил, что «ближе к проблемам людей нет никого».

Как сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде проходит форум «Среда для жизни: города».