Медведев назвал работу мэров более сложной, чем у премьер-министра РФ
Великий Новгород, 20 сентября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Работа мэров городов более сложная, чем в правительстве, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме в Великом Новгороде.
Government.ru
Дмитрий Медведев
«Работа в правительстве — это сложная работа. Могу судить по своей другой деятельности. Но работа мэра ещё сложнее», — сказал он.
Он пояснил, что «ближе к проблемам людей нет никого».
Как сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде проходит форум «Среда для жизни: города».