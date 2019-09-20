Минск, 20 сентября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Несмотря на равный статус в Белоруссии двух государственных языков — русского и белорусского, власти постсоветской республики уничтожают русскоязычную топонимику и замещают её указателями на белорусском, а также английском и китайском, что вызывает нарекания русскоязычного большинства Белоруссии и туристов (в подавляющем большинстве своём — русскоязычных). Госмонополист «Белорусская железная дорога» (БЖД) решил поинтересоваться у клиентов удобством использования русского языка, разместив на своём сайтеопрос.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Указатель. Белоруссия

В опросе предлагается ответить, на каком из государственных языков целесообразно оформлять проездные документы (билеты) для проезда внутри Белоруссии, информирование пассажиров в поездах и на станциях БЖД. Предлагается три ответа: на белорусском, русском или «не имеет значения».

Напомним, ранее широкий общественный резонанс произвело уничтожение русскоязычной топонимики в общественном транспорте, на железнодорожных станциях и автовокзалах. Возмущённые пользователи размещали фотографии замены русскоязычных надписей в социальных сетях. Власти игнорируют возмущение, ссылаясь на келейные решения, принятые вопреки интересам русскоязычного большинства.