Проезд в общественном транспорте Ярославля стал самым дорогим среди соседей
Ярославль, 20 сентября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля объявили о подписании постановления о повышении проезда в общественного транспорте с 23 до 28 рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стоимость одной поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 1 октября 2019 года. Столь значительный ценовой скачок городские власти объяснили затратами на пассажирские перевозки.
«Тарифы на городских маршрутах не пересматривались более двух лет. Однако за это время существенно возросли затраты, связанные с пассажирскими перевозками. В частности, стоимость одного литра дизельного топлива увеличилась на 32,2%, стоимость одного киловатта электроэнергии выросла на 30%, ставка НДС с 18% повысилась до 20%», — заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.
Стоимость топлива и электроэнергии, не говоря уж об НДС, менялась и в других регионах. Однако Ярославль с 1 октября будет удерживать пальму первенства по стоимости проезда в соседних областях и городах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Рыбинске цена одной поездки в автобусе с 1 января 2019 года составляет 22 рубля, троллейбус с 1 августа стоит 21 рубль. В Костроме в общественном транспорте можно проехать по ценам конца 2017 года. Билеты на все виды транспорта стоят одинаково — 20 рублей. В Иваново проезд подорожал с 1 июля 2019 года: автобус и маршрутные такси стоят 23 рубля, троллейбус — 20 рублей. Жители Владимира с 10 июля отдают за проезд в автобусе 24 рубля, в троллейбусе — 22 рубля. Даже в более северных Вологде и Череповце проезд стоит 26 рублей.
Отдельно в мэрии Ярославля подчеркивают, что не превысили экономически обоснованный тариф в 28 рублей и 62 копейки.
«Мы акцентировали внимание на экономически обоснованном тарифе, утвержденном на 2019 год, а именно до 28 рублей. При этом будет сохранена стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан», — отмечает Сергей Волканевский.
Согласно официальному сайту «Яргортранса», в 2019 году льготный проездной билет для школьников и студентов на один вид транспорта в месяц стоит 550 рублей, на два вида транспорта — 700 рублей. Для сравнения, как сообщает официальный сайт администрации Костромы, в этом городе действует специальная льготная карта для школьников и студентов. Ее месячная цена для учащихся школ — 425 рублей, для студентов — 600 рублей. В Костроме действует и льготный проездной для пенсионеров стоимостью 460 рублей. В месяц костромской льготополучатель может совершить 50 поездок на любом виде городского общественного транспорта.