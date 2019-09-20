Оренбург, 20 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Приговор саратовского суда последователям секты «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказался комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил 20 сентября журналистам, что не знает об этом процессе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты. 19 сентября приговор им был зачитан в суде Саратова.

Песков пояснил, что не располагает сведениями об этом суде и о том, за что осудили этих людей. Он отказался сказать что-либо на эту тему.

Шестерых адептов секты суд признал виновными в деятельности организации, которая признана экстремистской. Двоих приговорили к 3,5 годам, одного — к трем годам и троих — к двум годам колонии общего режима, говорится в сообщении Ленинского районного суда Саратова.

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