Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Камчатском крае прошел международный семинар по организации туризма в местах обитаниях бурого медведя, передает 20 сентября Общественное телевидение России.

Андрей Шапран ИА REGNUM Медвежий след

Третий год на Курильском озере работает группа мониторинга, которая изучает поведение этих хищников. Результатом становятся ежегодные рекомендации как организовать туризм чтобы не навредить природе.

Специалисты Кроноцкого заповедника, учёные, сотрудники особо охраняемых природных территорий и гиды из Канады, европейских стран и российских регионов обменялись опытом прямо на природе.

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Кайл Армстронг, биолог, член международной ассоциации гидов «При наблюдениях за медведями соблюдается чёткая дистанция, максимально снижается уровень шумового воздействия, нужно избегать ярких цветов в одежде. Также посетители не берут с собой продукты и не пользуются парфюмерией. Это простые вещи, которые можно внедрить в Южно-Камчатском заказнике и на других природных территориях».

Ученые уверены, что основной принцип правильного поведения туристов — это уважение к животным. Для этого гиды должны рассказывать гостям как вести себя в дикой природе.

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