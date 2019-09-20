На Камчатке обсудили организацию туризма в местах обитания медведей
Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Камчатском крае прошел международный семинар по организации туризма в местах обитаниях бурого медведя, передает 20 сентября Общественное телевидение России.
Третий год на Курильском озере работает группа мониторинга, которая изучает поведение этих хищников. Результатом становятся ежегодные рекомендации как организовать туризм чтобы не навредить природе.
Специалисты Кроноцкого заповедника, учёные, сотрудники особо охраняемых природных территорий и гиды из Канады, европейских стран и российских регионов обменялись опытом прямо на природе.
Читайте также: Медведь устроил утреннюю пробежку на главной площади сахалинской Охи
Ученые уверены, что основной принцип правильного поведения туристов — это уважение к животным. Для этого гиды должны рассказывать гостям как вести себя в дикой природе.
Читайте также: Медведя-пловца в сотнях метров от берега сняли на видео на Камчатке